Ndaloni gjakderdhjen brenda 10 sekondave, vetëm me këtë erëz

Piperi i kuq mund të ndalojë gjakderdhjen në më pak se një minutë në shumicën e rrethanave, transmeton Living.

Kjo erëz balancon presionin e gjakut, duke rivendosur ekuilibrat. Në kohën kur në lëkurë është hapur një plagë, pikërisht në këtë zonë është dhe përqendrimi më i lartë i gjakut.

Kur ju mbuloni plagën me piper të kuq, gjaku do të mpikset shpejt dhe presioni do të barazohet.

Gjaku do të rrjedhë më lehtë dhe piperi i kuq do të parandalojë gjithashtu infeksionet që janë të zakonshme tek plagët e lehta, kjo për shkak të përbërësve antibakteriale.