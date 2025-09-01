Ndalohet serbi në Leposaviq, po shpërndante afishe me përmbajtje të nxitjes së urrejtjes
Policia e Kosovës ka ndaluar dje një person, mashkull shtetas serb i cili ka qenë duke shpërndarë afishe në gjuhën serbe me përmbajtje të veprës penale “Nxitje e urrejtjes dhe mosdurimit”. Ngjarja ka ndodhur në Leposaviq. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është liruar, ndërsa rasti vazhdon të trajtohet në procedurë të rregullt./Lajmi.net/
