Ndalohet serbi në Jarinje, po barte 10 mijë euro të padeklaruara
Policia e Kosovës ka njoftuar për ndalimin e një automjeti në pikën kufitare në Jarinje. Në automjetin me targa të Serbisë, të cilin e drejtonte një mashkull serb janë gjetur mjete monetare të padeklaruara (euro dhe dinar), në vlerë prej 10.206.84 euro. Lidhur me rastin për procedurat e mëtejme është angazhuar Dogana e Kosovës./Lajmi.net/
