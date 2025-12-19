Ndalohet serbi në Jarinje, po barte 10 mijë euro të padeklaruara

Policia e Kosovës ka njoftuar për ndalimin e një automjeti në pikën kufitare në Jarinje. Në automjetin me targa të Serbisë, të cilin e drejtonte një mashkull serb janë gjetur mjete monetare të padeklaruara (euro dhe dinar), në vlerë prej 10.206.84 euro. Lidhur me rastin për procedurat e mëtejme është angazhuar Dogana e Kosovës./Lajmi.net/

19/12/2025 09:18

