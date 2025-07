Ndalohet për 48 orë togeri Jevtiq, i dyshuar për spiunazh- Prokuroria Speciale jep detaje Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se tanimë ka përfunduar me sukses operacioni i filluar mëngjesin e së enjtes, ku nën dyshimet për kryerjen e veprës penale “spiunazh”, është arrestuar togeri policor Boran Jevtiq. Hetimet e zhvilluara në bashkëpunim me Inspektoratin Policor dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë kanë rezultuar me ndalimin dhe arrestimin e…