Ndalohet për 48 orë mësimdhënësja në Pejë, dyshohet se mashtroi bujqit në lidhje me subvencionet Gjatë ditës së sotme është arrestuar një mësimdhënëse në Pejë. E njëjta dyshohet për veprën penale “Mashtrimi“, lidhur me aplikimin për subvencione. Rastin në fjalë për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi. “Është arrestuar një person për veprën penale mashtrimi. Me urdhër të prokurorit është ndaluar për 48 ore“,…