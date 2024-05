Ndalohet një tentim kontrabande me medikamente në pikën kufitare Hani i Elezit Në pikën doganore te Hanit te Elezit zyrtarët e Doganës kanë parandaluar një tentim kontrabandimi të medikamenteve. Siç njoftohet, një automjete me targa kosovare u paraqit për kontroll doganor, derisa drejtuesi i automejtit si dhe bashkudhëtarja në pyetjen e oficerëve doganor në lidhje me posedimin e mallrave u përgjigjën se nuk kishin mall për deklarim.…