Ndalohet një person në Gjilan për shitblerje të narkotikëve

Një person është ndaluar në Gjilan, për veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” dhe “Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit”. Siç bën të ditur Prokuroria Themelore e Gjilanit, gjatë kontrollit tek i dyshuari E.R., janë gjetur dhe sekuestruar dëshmitë si: Çantë…

Lajme

10/11/2025 16:06

Një person është ndaluar në Gjilan, për veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” dhe “Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit”.

Siç bën të ditur Prokuroria Themelore e Gjilanit, gjatë kontrollit tek i dyshuari E.R., janë gjetur dhe sekuestruar dëshmitë si: Çantë e kaltër me tre kavanoza dhe një qese me marihuanë me peshë totale 220.87 gram, dy drita LED për kultivim të bimëve narkotike Canabis stativa, një bimë kanabis stativa e mbjellur në një gotë plastike, një qese me 190 fara të bimës narkotike Canabis stativa me peshë 3.70 gram, dy qese me marihuanë me peshë 3.88 gram, dhe telefon Iphone X me ngjyrë ari.

I dyshuari, me vendim të Prokurorit të Shtetit është ndaluar për 48 orë dhe ndaj të cilit brenda afatit ligjor do të paraqitet kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit.

Artikuj të ngjashëm

November 10, 2025

Hill tregon për bisedën me Rexhep Selimin: Mendova se ai do...

Lajme të fundit

Hill tregon për bisedën me Rexhep Selimin: Mendova...

Kurti: Konjufca ka afat edhe 10 ditë për...

Kurti: Në IKKL gjendet arkiva e gjenocideve të Serbisë

Basha takon përfaqësuesit e Sindikatës së Pavarur të...