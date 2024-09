Ndalohet një person në Ferizaj nën dyshimin për kontrabandim me migrantë Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti për Krime të Rënda, me vendim të Prokurorit të Shtetit ka ndaluar në kohëzgjatje prej 48 orësh një person të dyshuar me inicialet F.H, për shkak të dyshimit se i njëjti ka kryer veprat penale “Kontrabandimi me migrantë” nga neni 164 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal…