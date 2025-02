Ndalohet një kontrabandë me mallra nga RMV, të dyshuarit sulmuan Policinë dhe doganierët me veturë – Arrestohen personat e dyshuar Polica e Kosovës bashkë me zyrtarët e Doganës së Kosovës, kanë ndaluar një kontrabandë me mallra që po hynte nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Siç njofton Policia, automjeti i dyshuar Sharan me targa SK nga Maqedonia e Veriut, po transportonte mallra të një poste të shpejtë, qe dyshohej se janë të kontrabanduara në mënyrë…