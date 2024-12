Ndalohet një autobus në Merdare, në një valixhe kapet nga Dogana një armë me 50 fishekë Dogana e Kosovës ka njoftuar se në pikën kufitare në Merdare gjatë kontrollit të valixheve që ndodheshin në një autobus me targa të Kosovës, është vërejtur një armë me 50 fishekë. Sipas njoftimit të Doganës, pas verifikimeve të mëtejshme, është konstatuar dhe gjetur pronari i valixhes, shkruan lajmi.net. “Arma dhe fishekët janë konfiskuar menjëherë dhe…