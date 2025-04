Ndalohet i dyshuari që goditi me veturë një këmbësore në Qyshk të Pejës Një aksident trafiku ka ndodhur sot në fshatin Qyshk të Pejës, ku një këmbësore rreth 27 vjeçare është goditur nga një automjet. Lidhur me rastin është ndaluar personi u dyshuar, konfirmoi Shkodran Nikçi, zëdhënës në Prokurorinë Themelore të Pejës. “Prokurori i shtetit bashkë me Inspektoratin Policor ka dalë në vend të ngjarjes. Lidhur me këtë…