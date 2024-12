Ndalohet furgoni, duke kaluar rrugëve malore, policia parandalon kontrabandën me mallra

Policia e Kosovës, respektivisht njësitet patrulluese të Policisë Kufitare DRK-Lindja, gjatë realizimit të detyrave dhe aktiviteteve policore në zonën kufitare në mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, me datën 22.12.2024 bazuar në informatat inteligjente dhe aktiviteteve taktiko-operative në terren në fshatin Dimcë të Hanit të Elezit, kanë vërejtur një automjet kombi furgon pa targa duke kaluar vijën kufitare përmes rrugëve malore.

“Lidhur me këtë automjet të dyshuar njësitë policore menjëherë kanë ndërmarrë veprime dhe si rezultat kanë arritur që ta kapin në flagrancë, me ç’rast janë hasur drejtuesi i automjetit mashkull kosovar së bashku me të dyshuarin tjetër mashkull kosovar të cilët janë kapur duke kontrabanduar mallra të ndryshme, gjithsej 573 artikuj në vlerë rreth 20.000.00 euro”,thuhet në njoftimin për media.

Lidhur me rastin të gjitha veprimet janë ndërmarrë në bashkëpunim me prokurorin e Shtetit, ku me urdhër të tij, i dyshuari mashkull kosovar drejtues i mjetit dërgohet në mbajtje për 48 orë, kurse i dyshuari tjetër lirohet në procedurë të rregullt, ndërsa malli i kontrabanduar dhe automjeti sekuestrohen dhe dërgohen në terminalin doganor./Lajmi.net/