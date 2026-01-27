Ndalohen për 48 orë, tre zyrtarët e Komunës së Prishtinës të arrestuar për ryshfet
Tre zyrtarët e Komunës së Prishtinës, të cilët janë arrestuar sot, janë ndaluar për 48 orë. Kjo është konfirmuar nga zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala. “Ju njoftojmë se pas aksionit te zhvilluar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, prokurori i shtetit ka marrë aktvendim për ndalimin e tre personave të cilët kane kryer…
Lajme
Tre zyrtarët e Komunës së Prishtinës, të cilët janë arrestuar sot, janë ndaluar për 48 orë.
Kjo është konfirmuar nga zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala.
“Ju njoftojmë se pas aksionit te zhvilluar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, prokurori i shtetit ka marrë aktvendim për ndalimin e tre personave të cilët kane kryer vepren penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414 te KPRK-se dhe “Marrja e ryshfetit” sipas nenit 421 te KPRK-se. Po ashtu, janë sekuestruar edhe telefon si provë e cila do të shërbejë në zhvillimin e mëtejshem të procedures hetimore. Prokurori i shtetit brenda afatit ligjor do të parashtroje kërkesë me shkrim gjykates kompetente për caktimin e ndonjë prej masave ndaj të dyshuarve”, ka thënë Shala.
Prokuroria Themelore në Prishtinë më herët tha se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe në koordinim të plotë me Gjykatën Themelore në Prishtinë, me masa të veçanta hetimore ka zhvilluar një aksion ndaj zyrtarëve të Komunës së Prishtinës nën dyshimin e kryerjes së këtyre veprave penale.
“Gjatë zbatimit të masave të veçanta hetimore, janë shoqëruar tre persona, ndër të cilët zyrtari i komunës, A.G., është arrestuar në flagrancë për veprën penale ‘’Marrje e ryshfetit’’ sipas nenit 421 të KPRK-së, me qëllim qe të ndihmojë të dëmtuarin të realizoj një pagesë për punët të cilat i kishte kryer sipas kontratës me komunën”, njoftoi Prokuroria krahas thirrjes drejtuar qytetarëve që të raportojnë për të gjitha veprat penale të natyrës së korrupsionit.
Për këto arrestime është deklaruar edhe i pari i kryeqytetit, Përparim Rama, i cili tha se Komuna e Prishtinës do të ketë bashkëpunim të plotë me organet e rendit dhe tha se “askush nuk është mbi ligjin”. /Lajmi.net/