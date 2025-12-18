Ndalohen fishekzjarret në Prizren

Të mërkurën, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka lëshuar urdhër për ndalim të ndezjes së fishekzjarrëve dhe përdorimit të mjeteve piroteknike në vendet e hapura publike, dhe zonat e banuara në të gjithë territorin e qytetit. Siç bëhet e ditur përmes urdhër-lëshimit nga komuna ndalesa vlen nga data 25 dhjetor deri më 3 janar të…

Lajme

18/12/2025 09:45

Të mërkurën, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka lëshuar urdhër për ndalim të ndezjes së fishekzjarrëve dhe përdorimit të mjeteve piroteknike në vendet e hapura publike, dhe zonat e banuara në të gjithë territorin e qytetit.

Siç bëhet e ditur përmes urdhër-lëshimit nga komuna ndalesa vlen nga data 25 dhjetor deri më 3 janar të vitit 2026, në përjashtim të datës 31 dhjetor nga ora 23:30 deri në ora 00:30 minuta, shkruan lajmi.net.

Ky vendim vjen pas rastit tragjik të 31 dhjetorit 2024, pasi një 25-vjeçar nga fshati Zhur kishte humbur jetën pas shpërthimit të një arsenali të fishekzjarrëve.

Ndërsa qytetarët ftohen ta respektojnë këtë urdhëresë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 18, 2025

Aksioni në qendra të estetikës: Intervistohen 11 persona, sekuestrohet sasi e...

Lajme të fundit

Aksioni në qendra të estetikës: Intervistohen 11 persona,...

Hamza prezanton pesë zotimet e para: Rritje pagash,...

Rast i rëndë në Junik: Një grua gjendet...

Bisedat në Whatsapp, Rukiqi i LDK-së: Është krijuar...