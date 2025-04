Ndalohen dy shtetas të Shqipërisë në aeroportin e Prishtinës, iu gjetën 200 pako me cigare Policia e Kosovës ka parandaluar një rast të kontrabandës me duhan përmes Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës. Gjatë kontrollit të çantave të dy shtetasve të Shqipërisë që po udhëtonin nga Prishtina në Londër u gjenden 100 pako cigaresh të brendit Malboro e kaltër. Pas kontrolleve shtesë dy pasagjereve iu gjenden gjithsej 200 pako me cigare. Të…