Ndalohen dy shtetas të Serbisë në Kamenicë, hynë ilegalisht në Kosovë

Dy shtetas të Serbisë janë ndaluar nga Policia e Kosovës në fshatin Rogoqicë të Kamenicës, pasi dyshohet se hynë ilegalisht në Kosovë. Siç thuhet në njoftimin e organeve të rendit, në automjetin me të cilin po udhëtonin të dyshuarit, u gjet një aspirator kuzhine, e cila është sekuestruar dhe dërguar në terminal doganor. “Janë ndaluar…

Lajme

25/10/2025 10:55

Dy shtetas të Serbisë janë ndaluar nga Policia e Kosovës në fshatin Rogoqicë të Kamenicës, pasi dyshohet se hynë ilegalisht në Kosovë.

Siç thuhet në njoftimin e organeve të rendit, në automjetin me të cilin po udhëtonin të dyshuarit, u gjet një aspirator kuzhine, e cila është sekuestruar dhe dërguar në terminal doganor.

“Janë ndaluar dy të dyshuar meshkuj shtetas të Serbisë, pasi që me automjete kishin kaluar kufirin ilegalisht. Në automjet i është gjetur një aspirator kuzhine, e cila është sekuestruar dhe dërguar në terminal doganor. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2025

Kurti nuk e flet asnjë fjalë se a i ka numrat për formimin e Qeverisë

October 25, 2025

Djali nga Mitrovica rrahu nënën vazhdimisht, ajo e denoncon në polici

October 25, 2025

Kjo është mërgimtarja nga Kosova që humbi jetën në një aksident...

Lajme të fundit

Kurti nuk e flet asnjë fjalë se a i ka numrat për formimin e Qeverisë

Djali nga Mitrovica rrahu nënën vazhdimisht, ajo e denoncon në polici

Kjo është mërgimtarja nga Kosova që humbi jetën...

Ish-futbollisti i famshëm italian e ‘godet’ Zhegrovën: S’ka...