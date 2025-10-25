Ndalohen dy shtetas të Serbisë në Kamenicë, hynë ilegalisht në Kosovë
Lajme
Dy shtetas të Serbisë janë ndaluar nga Policia e Kosovës në fshatin Rogoqicë të Kamenicës, pasi dyshohet se hynë ilegalisht në Kosovë.
Siç thuhet në njoftimin e organeve të rendit, në automjetin me të cilin po udhëtonin të dyshuarit, u gjet një aspirator kuzhine, e cila është sekuestruar dhe dërguar në terminal doganor.
“Janë ndaluar dy të dyshuar meshkuj shtetas të Serbisë, pasi që me automjete kishin kaluar kufirin ilegalisht. Në automjet i është gjetur një aspirator kuzhine, e cila është sekuestruar dhe dërguar në terminal doganor. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftim.