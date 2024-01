Ndalimi i përdorimit të dinarit, Szunyog i kërkon sqarime guvernatorit të BQK-së

Sot shefi i Zyrës së BE-së, Thomas Szunyog, i ka shkuar në zyrë Guvernatorit të BQK-së, Ahmet Ismailit, për të diskutuar lidhur me këtë rregullore që ndryshon operacionet me para të gatshme dhe që rregullon procesin e trajtimit të tërheqjes kartëmonedhave dhe monedhave euro dhe valutave të tjera që dyshohet se janë të falsifikuara.

Szunyog e ka pyetur Ismailin për punën e zbatimit pasi që pritet të ndikojë sidomos në jetesën e qytetarëve në zonat e banuara me shumicë serbe.

Shefi i Zyrës së BE-së gjithashtu ka thënë se është shqetësuese që ka shumë pak kohë për përshtatje para hyrjes në fuqi të rregullores.

“U pyet se si do të zbatohet pasi që pritet të ndikojë veçanërisht në jetesën e qytetarëve në zonat me shumicë serbe. Shprehet shqetësimi për faktin se ka shumë pak kohë për përshtatje para hyrjes në fuqi të rregullores”, ka shkruar Szunyog.

Met the Governor of #Kosovo's Central Bank, Ahmet Ismaili & discussed the amended regulation on Cash Operations, which also regulates the process of handling and withdrawal from circulation of euro banknotes and coins and other currencies suspected of being counterfeit (1/2).

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) January 23, 2024