Ndeshja mes Austrisë dhe Danimarkës do të nis me vonesë, pasi një problem me energjinë elektrike, përcjell lajmi.net.

Si pasojë e erërave të forta, rryma është ndalur në Prater (park i madh i lojërave), madje shumë njerëz kanë mbetur nëpër lojërat që janë me rrymë.

Ndeshja do të fillojë sapo të përmirësohen problemet me energjinë elektrike. /Lajmi.net/