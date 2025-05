Ndalesa e ish-deputetit të VV-së nga autoritetet serbe, Kurti: Serbia s’lëshon rast pa treguar se s’do marrëdhënie fqinjësore Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pasi ish-deputeti Gramos Agusholli u ndalua në pikën kufitare Merdare e më pas u lirua. Kurti tha se Serbia nuk lëshon rast për ta dëshmuar se nuk do e as synon marrëdhënie normale e fqinjësore “Serbia nuk lëshon rast për ta dëshmuar se nuk do e…