Ndalen dy shoferët që zhvillonin gara shpejtësie, njëri dënohet 1 mijë euro e tjetri 500 Policia në Ferizaj ka njoftuar se ka ndalur dy shoferë që po zhvillon gara shpejtësie në Shtime. Shoferi me inicialet E.B. (19 vjeç), me leje të drejtimit të huaj dhe me pëlqimin e tij, është dënuar me gjobë prej 1000 euro. Shoferi tjetër, A.B. (20 vjeç), është dënuar me gjobë prej 500 euro, i janë…