Ndahet nga jeta nëna dëshmorit të kombit, Ahmet Kaçiku
Ka vdekur Velime Kaçiku, nëna e dëshmorit të kombit, Ahmet Kaçiku dhe veteranëve të UÇK-së, Heset Kaçiku dhe Lumnije Kaçiku.
Lajmin për vdekjen e saj e kanë dhënë familjarët, përmes një njoftimi në rrejtin social, Facebok.
“Të nderuar miq Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se sot më 04.10.2025, ndërroi jetë nëna e dëshmorit të kombit Ahmet Kaçiku. Velime Kaçiku. Malli dhe kujtimi për të nuk do të shuhet kurrë”, shkroi Festim Kaçiku.
Ndërkaq, lidhur me ceremoninë e varrimit, familjarët kanë njoftuar se varrimi do të bëhet ditën e sotme në orën 14:00.