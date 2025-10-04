Ndahet nga jeta nëna dëshmorit të kombit, Ahmet Kaçiku

Ka vdekur Velime Kaçiku, nëna e dëshmorit të kombit, Ahmet Kaçiku dhe veteranëve të UÇK-së, Heset Kaçiku dhe Lumnije Kaçiku. Lajmin për vdekjen e saj e kanë dhënë familjarët, përmes një njoftimi në rrejtin social, Facebok. “Të nderuar miq Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se sot më 04.10.2025, ndërroi jetë nëna e dëshmorit të…

04/10/2025 14:24

Ka vdekur Velime Kaçiku, nëna e dëshmorit të kombit, Ahmet Kaçiku dhe veteranëve të UÇK-së, Heset Kaçiku dhe Lumnije Kaçiku.

Lajmin për vdekjen e saj e kanë dhënë familjarët, përmes një njoftimi në rrejtin social, Facebok.

“Të nderuar miq Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se sot më 04.10.2025, ndërroi jetë nëna e dëshmorit të kombit Ahmet Kaçiku. Velime Kaçiku. Malli dhe kujtimi për të nuk do të shuhet kurrë”, shkroi Festim Kaçiku.

Ndërkaq, lidhur me ceremoninë e varrimit, familjarët kanë njoftuar se varrimi do të bëhet ditën e sotme në orën 14:00.

