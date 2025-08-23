Ndahet nga jeta në moshën 64-vjeçare gazetari dhe publicisti Artur Zheji
Shqipëria ka humbur sot një nga figurat më të njohura të gazetarisë dhe publicistikës, Artur Zheji, i cili u nda nga jeta në moshën 64-vjeçare. Lajmi u konfirmua nga autoritetet shëndetësore, të cilat bënë me dije se shkak i ndarjes nga jeta ishte gjendja e rënduar shëndetësore si pasojë e diabetit. Sipas njoftimit zyrtar, Zheji…
Lajme
Shqipëria ka humbur sot një nga figurat më të njohura të gazetarisë dhe publicistikës, Artur Zheji, i cili u nda nga jeta në moshën 64-vjeçare. Lajmi u konfirmua nga autoritetet shëndetësore, të cilat bënë me dije se shkak i ndarjes nga jeta ishte gjendja e rënduar shëndetësore si pasojë e diabetit.
Sipas njoftimit zyrtar, Zheji humbi jetën gjatë transportit me ambulancë, pasi kishte ndjerë shqetësime teksa ndodhej në Sarandë.
“Rreth orës 16:10 ambulanca e Spitalit Rajonal Sarandë ka marrë në afërsi të Restaurant Layos në rrugën Butrinti shtetasin Artur Petro Zheji i datëlindjes 26.09.1961 banues në Tiranë, i cili kishte probleme të shëndetit, diabetik. Ky shtetas ka ndërruar jetë gjatë transportit me ambulancë”, thekson njoftimi.
Zheji ishte i njohur gjerësisht për opinionet e tij kritike dhe analizat e forta në media, duke u shndërruar në një zë të rëndësishëm në jetën publike shqiptare.