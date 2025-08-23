Ndahet nga jeta në moshën 64-vjeçare gazetari dhe publicisti Artur Zheji

Shqipëria ka humbur sot një nga figurat më të njohura të gazetarisë dhe publicistikës, Artur Zheji, i cili u nda nga jeta në moshën 64-vjeçare. Lajmi u konfirmua nga autoritetet shëndetësore, të cilat bënë me dije se shkak i ndarjes nga jeta ishte gjendja e rënduar shëndetësore si pasojë e diabetit. Sipas njoftimit zyrtar, Zheji…

Lajme

23/08/2025 17:18

Shqipëria ka humbur sot një nga figurat më të njohura të gazetarisë dhe publicistikës, Artur Zheji, i cili u nda nga jeta në moshën 64-vjeçare. Lajmi u konfirmua nga autoritetet shëndetësore, të cilat bënë me dije se shkak i ndarjes nga jeta ishte gjendja e rënduar shëndetësore si pasojë e diabetit.

Sipas njoftimit zyrtar, Zheji humbi jetën gjatë transportit me ambulancë, pasi kishte ndjerë shqetësime teksa ndodhej në Sarandë.

“Rreth orës 16:10 ambulanca e Spitalit Rajonal Sarandë ka marrë në afërsi të Restaurant Layos në rrugën Butrinti shtetasin Artur Petro Zheji i datëlindjes 26.09.1961 banues në Tiranë, i cili kishte probleme të shëndetit, diabetik. Ky shtetas ka ndërruar jetë gjatë transportit me ambulancë”, thekson njoftimi.

Zheji ishte i njohur gjerësisht për opinionet e tij kritike dhe analizat e forta në media, duke u shndërruar në një zë të rëndësishëm në jetën publike shqiptare.

Artikuj të ngjashëm

August 23, 2025

Tiranë | Vrau 81 vjeçarin për lekët e kredisë, zbardhet dëshmia:...

Lajme të fundit

Tiranë | Vrau 81 vjeçarin për lekët e...

Anton Quni takohet me Papa Leo XIV në...

Kurti me gjuhë përçarëse – fton mërgimtarët që...

Musliu thotë se moscertifikimi i Listës Serbe ishte i domosdoshëm