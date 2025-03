Ndahet nga jeta George Foreman, ishte bokseri me grushtin më të fortë në histori, kampion i dyfishtë i botës, rival i Muhammad Ali George Foreman, dy herë kampioni i botës në peshat e rënda në boks dhe fituesi i medaljes së artë olimpike, rivaliteti legjendar i të cilit me Muhamed Ali kulmoi në meçin e famshëm të titullit “Rumble in the Jungle”, vdiq të premten sipas një llogarie të verifikuar në rrjetet sociale kushtuar Foreman. Ai ishte 76…