Ndahet nga jeta gazetarja pejane, Mirlinda Imami
Ka ndërruar jetë sot në moshë të re moderatorja e emisionit “Qejfi më i madh se Stambolli”, Linda Imami. Ikja e moderatores me prejardhje nga Peja la me zemër të thyer familjarë dhe miq të shumtë të saj. Lajmin për ikjen e saj e ndau edhe Mehrije Mala. Ky është postimi i plotë: Shpiiirtiii,driitaa,zemra e…
Lajme
Ka ndërruar jetë sot në moshë të re moderatorja e emisionit “Qejfi më i madh se Stambolli”, Linda Imami.
Ikja e moderatores me prejardhje nga Peja la me zemër të thyer familjarë dhe miq të shumtë të saj.
Lajmin për ikjen e saj e ndau edhe Mehrije Mala.
Ky është postimi i plotë:
Shpiiirtiii,driitaa,zemra e hallit,nuk i patēm fjalêt qeshtu breee,na shkrumove zemraaat🥲🥲🥲🥲🥲,u prehshnë Parajsën e pasosur oj bukuri