Ndahet nga jeta gazetarja pejane, Mirlinda Imami

Ka ndërruar jetë sot në moshë të re moderatorja e emisionit “Qejfi më i madh se Stambolli”, Linda Imami. Ikja e moderatores me prejardhje nga Peja la me zemër të thyer familjarë dhe miq të shumtë të saj. Lajmin për ikjen e saj e ndau edhe Mehrije Mala. Ky është postimi i plotë: Shpiiirtiii,driitaa,zemra e…

Lajme

07/09/2025 22:27

Ka ndërruar jetë sot në moshë të re moderatorja e emisionit “Qejfi më i madh se Stambolli”, Linda Imami.

Ikja e moderatores me prejardhje nga Peja la me zemër të thyer familjarë dhe miq të shumtë të saj.

Lajmin për ikjen e saj e ndau edhe Mehrije Mala.

Ky është postimi i plotë:

Shpiiirtiii,driitaa,zemra e hallit,nuk i patēm fjalêt qeshtu breee,na shkrumove zemraaat🥲🥲🥲🥲🥲,u prehshnë Parajsën e pasosur oj bukuri

