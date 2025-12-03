Ndahet nga jeta gazetari dhe veterani i UÇK-së, Ragip Guraziu
Ka vdekur në moshën 73 vjeçare, Ragip Guraziu, veteran i UÇK-së dhe gazetar i mediumeve të ndryshme vendore. Lajmin për ndarjen nga jeta të tij e kanë bërë publik familjarë të të ndjerit. Përveç kontributit të tij atdhetar për çlirimin e Kosovës, ai për shumë vite ka punuar në mediume të ndryshme si, Bota Sot,…
Lajme
Ka vdekur në moshën 73 vjeçare, Ragip Guraziu, veteran i UÇK-së dhe gazetar i mediumeve të ndryshme vendore. Lajmin për ndarjen nga jeta të tij e kanë bërë publik familjarë të të ndjerit.
Përveç kontributit të tij atdhetar për çlirimin e Kosovës, ai për shumë vite ka punuar në mediume të ndryshme si, Bota Sot, Epoka e Re, Telegrafi, Suhareka Online dhe Radio Theranda.
Varrimi i të ndjerit do të bëhet ditën e enjte në vendlindjen e tij, në fshatin Bllacë të Suharekës.