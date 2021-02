Ndahet nga jeta fituesi i çmimit “Oscar”, Christopher Plummer

Aktori Christopher Plummer, fitues i “Oscar” mbase i mbajtur mend për “The Sound of Music”, ka vdekur në shtëpinë e tij në Connecticut, tha menaxheri i tij në një deklaratë, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

Ai ishte 91 vjeç.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

“Chris ishte një njeri i jashtëzakonshëm që e donte dhe respektonte thellësisht profesionin e tij me sjellje të shkëlqyera të modës së vjetër, humor vetvlerësues dhe muzikën e fjalëve”, tha shoku dhe menaxheri i tij i vjetër Lou Pitt në deklaratën e tij për CNN.

“Ai ishte një thesar kombëtar që i gëzohej thellë rrënjëve të tij kanadeze. Përmes artit dhe njerëzillëkut të tij, ai preku të gjithë zemrat tona dhe jeta e tij legjendare do të qëndrojë për të gjitha brezat që do të vijnë”, shtoi ai.

Përveç bashkë-interpretimit si Kapiten Von Trapp në projektin e vitit 1965 përballë Julie Andrews, Plummer fitoi një “Academy Award” për aktoritn mbështetës për rolin e tij në filmin “Beginners” të vitit 2010 dhe u nominua përsëri së fundmi në vitin 2018 për “All the Money in the World”, në të cilin ai zëvendësoi Kevin Spacey si miliarder J. Paul Getty, pasi aktori i ri u përfshi në skandal.

Plummer qëndroi jashtëzakonisht i zënë deri në të 80-at e tij, bashkë-luajti në misterin e vrasjes hit “Knives out”.

Rolet e tjerë të paharrueshëm përfshinin portretizimin e gazetarit Mike Wallace në “The Insider”, “Star Trek VI: The Undiscovered Country” dhe në filmin e animuar “Up”.

Plummer gjithashtu aktroi Rudyard Kipling në klasiken e Michael Caine-Sean Connery “The Man Who Would Be King” dhe Sherlock Holmes, në gjurmët e Jack the Ripper në filmin e 1979 “Murder by Decree”.

I lindur në Toronto, Plummer gjithashtu kishte një karrierë të përfunduar skenike, duke fituar Tony Awards për punën e tij në “Cyrano” dhe “Barrymore” gati një çerek shekulli larg.

Pas dy martesave relativisht të shkurtra, Plummer u martua me aktorn-valltaren Elaine Taylor më 1970.

Ai gjithashtu la pas vajzën nga martesa e tij e parë, aktorja Amanda Plummer. /Lajmi.net/