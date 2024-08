“Ndahen” DJ PM dhe DJ DAGZ!

DJ PM dhe DJ Dagz duket se kanë vendosur që ti ndajnë rrugët ata me datën 7 Gusht në Sheshin Skënderbeu do të takohen “kundër” njëri – tjetrit për një ndeshje futbolli në edicionin e 7’të të Turneur të verës.

Dy skuadrat janë të mbushura me emra të njohur si ajo e DJ PM poashtu edhe skuadra e DJ DAGZ, ku çka bie në sy portat do të mundohen ti mbajnë të pa mposhtura Drejtori i Sporitit në Komunën e Prishtinës Kushtrim Mushica dhe Hip-Hop artisiti MC Kresha.

Turneu i verës Meridian Express 2024 fillon ditën e mërkurë me 7 Gusht dhe përfundon me 10 Gusht në të do të marrin pjesë skuadrat e femijeve U11 dhe U13 po ashtu senioret si dhe fëmijët nga Down Syndrome Kosova.