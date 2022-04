NBA ‘Play In’: Brooklyn mposhtin Cavaliers dhe shkojnë tutje, Timberwolves eliminojnë Clippers

Qyteti i Los Angeles nuk do të ketë asnjë skuadër në ‘Play Off’ pasi Los Angeles Clipper u eliminuan në ndeshjen ndaj Minnesota Timberwolves, e vlefshme për ‘Play-In’. Brooklyn Nets në anën tjetër morën biletën në përballjen ndaj Cleveland Cavaliers.

Skuadra e Brooklyn Nets, ashtu siç pritej, mori me shumë mund biletën për të kaluar në fazën e ‘Play Off’, përmes ndeshje ‘Play In’ ndaj Cleveland Cavaliers, shkruan lajmi.net.

Nets triumfuan me rezultatin 108:115, në një ndeshje ku Kevin Durant e Kyrie Irving regjistruan ‘Double-double’ të dy.

Irving ishte shënuesi më i mirë, me 34 pikë, si dhe pati edhe 12 asistime. KD në anën tjetër shtoi 25 pikë dhe 11 asistime për skuadrën e tij.

Në ndeshjen tjetër, Clippers dëshpëruan duke humbur mundësinë që të shkojnë tutje.

Me rezultatin 104:109, Minnesota Timberwolves, e udhëhequr nga A. Edwards me 30 pikë dhe D.Russell me 20 sosh, kaloi në fazën tjetër.

34 pikët e Paul George nuk i mjaftuan skuadrës së Clippers dhe tashmë qyteti i LA mbetet pa skuadër në ‘Play Off’ këtë edicion.

Skuadrat tjera që kërkojnë biletën përmes ‘Play In’ ndahen në dy çifte; Atlanta Hawks – Charlotte Hornets dhe New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs. /Lajmi.net/