NBA: 50 pikë sërish! LeBron James mposht Washington Wizards dhe bën histori

Sërish 50 pikë për mbretin! Vetëm fundjavën e kaluar LeBron James i dha Golden State Warriors 56 pikë, ndaj Washington në top formë ku shënoi sërish 50 pikë për t’i ndihmuar Lakers të fitojnë me rezultat 122:109.

James ishte i saktë 18/25 nga fusha, 6/9 nga qendra dhe 8/8 në gjuajtjet e lira, derisa gjithashtu grumbulloi 7 kërcime dhe luajti 6 asistime me 3 kthesa në pak më pak se 36 minuta, përcjellë lajmi.net.

James është lojtari i parë në historinë e ligës që regjistron më shumë se një lojë mbi 50 pikë në moshën 35 vjeçare. Ishte ndeshja e 14-të me 50 pikë në karrierë, duke u barazuar me Rick Barry për të gjashtin më së shumti në historinë e NBA.

Me një mesatare prej 29.71 pikësh për lojë, James aktualisht kryeson ligën. Nëse ky është akoma rasti në fund të sezonit, James do të ishte kampioni më i vjetër i golashënuesve në historinë e ligës me 37. Ky titull aktualisht mbahet nga Michael Jordan, i cili arriti atë në moshën 35-vjeçare.

Atij iu bashkua Malik Monk (18), dhe Talen Horton-Tucker (15), ndërsa Russell Westbrook ishte mezi i suksesshëm vetë me 5 pikë në, por luajti 9 asistime dhe u ngjit në vendin e njëmbëdhjetë në tabelën e liderëve të të gjitha kohërave në asistime./Lajmi.net.