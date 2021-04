Navalny për Putinin: Perandori është lakuriq

Opozitari kryesor akuzoi Putinin se dëshironte të sundonte Rusinë përgjithmonë dhe t’i kthente qytetarët në skllevër

Navalny dukej sfidues në videon nga burgu, e cila u transmetua në sallën e gjyqit përmes një video-lidhjeje. Ishte paraqitja e tij e parë publike që nga përfundimi i një greve urie të dielën e kaluar.

Ai e humbi apelin e tij për një gjobë për shpifjen e veteranëve të Luftës së Dytë Botërore në seancën e sotme.

Navalny po përballet me akuza të reja penale dhe bashkëpunëtorët e tij janë detyruar të shpërndajnë rrjetin e zyrave rajonale të fushatës së tij, të cilën autoritetet po përpiqen ta ndalojnë si “ekstremiste”.

Navalny, me një kokë të rruar, tha që ata e çuan në banjë për ta bërë atë të dukej “i mirë” për t’u marrë në pyetje. Kur zbërtheu uniformën e burgut, bluza e tij mezi e fshehu bustin kockor.

“Shikova në pasqyrë. Unë jam vetëm një skelet i mërzitur”, tha ai, duke shtuar se tani peshonte 72 kile, sikur ishte në “klasën e shtatë”. Në janar, kur u kthye në Rusi, ai peshonte 94 kilogramë, tha avokati i tij.

Në fjalimin e sotëm, Navalny (44) akuzoi qeverinë për “kthimin e rusëve në skllevër”.

“Unë dua t’i them gjykatës së dashur që perandori juaj është lakuriq”, tha ai duke iu referuar Putinit, duke aluduar në historinë e Hans Christian Andersen “Rrobat e reja të perandorit”.

“Miliona njerëz tashmë po thërrasin këtë, sepse është e qartë … Kurora e tij po varet dhe po bie.”

Duke përsëritur akuzat për korrupsion që Kremlini i mohon, Navalny tha: “Perandori juaj lakuriq, hajdut dëshiron të qeverisë deri në fund … 10 vjet të tjera do të vijnë, një dekadë tjetër e vjedhur”.

Nëse Fondacioni i tij Antikorrupsion dhe rrjeti rajonal i zyrave të tij shpallen ekstremistë, autoritetet mund të dërgojnë aktivistë në burg dhe të ngrijnë llogaritë bankare. Gjykata që po konsideron se të enjten njoftoi se do të mbajë seancën e ardhshme më 17 maj.

Bashkëpunëtori i Navalny, Leonid Volkov tha të enjten se do të ishte e pamundur të mirëmbahej rrjeti i stafeve në formën e tyre aktuale dhe se shumë do të përpiqeshin të punonin si organe të pavarura rajonale me udhëheqësit e tyre.

Irina Fatyanova, e cila drejtoi ekipin e Navalny në Shën Petersburg deri të hënën, ndërpreu të gjitha lidhjet me organizatën.

“Situata është e frikshme, por çfarë do të ndodhë nëse të gjithë frikësohemi? Unë nuk dua të turpërohem kur shoh brezin e ardhshëm në sy,” tha ajo për BBC.

Navalny po vuan një dënim me dy vjet e gjysmë burg për shkelje të një dënimi me kusht në lidhje me një dënim për përvetësim të vitit 2014, i cili sipas tij është i motivuar politikisht. Ai u arrestua në janar pak pasi u kthye nga Gjermania, ku po trajtohej për helmim fillestar, për të cilin akuzoi Putin.

Autoritetet ruse hodhën ngjyrë dje mbi një pikturë të madhe murale me imazhin e Navalny në Shën Petersburg. Media ruse raportoi se policia po hetonte dhe se ata që e pikturuan atë mund të merrnin një dënim me tre vjet burg për vandalizëm.