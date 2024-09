NATO pret që Serbia të ndihmojë të sigurohet llogari për Banjskën – njofton për komandantin e ri të KFOR’it

Komandanti në largim i misionit të KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ulutaş i ka informuar me zhvillimet e fundit Këshillin e Atlantikut të Veriut dhe partnerët operacionalë të mërkurën në selinë e NATO-s. Ai u takua gjithashtu me Zëvendës Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Ambasadorin Boris Ruge.

Në njoftimin e NATO-s, theksohet se një vit pas sulmit në Banjskë “është urgjente të sillen përgjegjësit para drejtësisë dhe NATO pret që Serbia të ndihmojë në sigurimin e përgjegjësisë së plotë”.

Gjithashtu, NATO ripërsërit që mbështetë Dialogun e lehtësuar nga BE-ja si kornizë për të arritur një zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme.

Përmendet edhe rëndësia që të dyja palët të përmbahen nga veprimet e pakoordinuara të cilat mund të nxisin tensionet.

Komunikata e NATO-s:

KFOR-i jep kontribut kritik për stabilitetin në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, duke ofruar një mjedis të sigurt dhe të sigurt për të gjitha komunitetet dhe lirinë e lëvizjes në mënyrë të paanshme. Gjatë mandatit të tij, gjeneralmajor Ulutaş ka krijuar marrëdhënie të ngushta me përfaqësuesit e institucioneve në Kosovë, shefin e Shtabit të Forcave të Armatosura të Serbisë dhe komunitetin ndërkombëtar, përfshirë BE-në, OSBE-në dhe misionet e OKB-së.

Një vit pas sulmeve në Zveçan dhe Banjskë, është urgjente të sillen përgjegjësit para drejtësisë dhe NATO pret nga Serbia për të ndihmuar në sigurimin e përgjegjësisë së plotë. KFOR-i synon të sigurojë që sulme të tilla të mos përsëriten. Është e rëndësishme që të dyja palët të përmbahen nga veprimet e pakoordinuara të cilat mund të nxisin tensionet, të rrezikojnë sigurinë ose të rrezikojnë ushtarët e KFOR-it. NATO vazhdon të mbështesë Dialogun e lehtësuar nga BE-ja si kornizë për të arritur një zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme që respekton të drejtat e të gjitha komuniteteve.

“Nën komandën time, KFOR-i ka ruajtur me sukses paqen dhe sigurinë në mbarë Kosovën, në përputhje me mandatin tonë të gjatë të OKB-së. Nëpërmjet një qëndrimi të dukshëm, fleksibël dhe të adaptueshëm, ne kemi parandaluar rreziqet për dhunë të përtërirë dhe kemi kontrolluar me shpejtësi situata që mund të çojnë në incidente ose përshkallëzim. Ne kemi përforcuar më tej misionin dhe kemi vazhduar rolin tonë si një forcë e paanshme, duke punuar me të gjitha komunitetet për të nxitur sigurinë dhe sigurinë, për të gjithë. Ne kemi vazhduar gjithashtu të ofrojmë mjedisin e sigurt të nevojshëm për përpjekjet diplomatike për të ecur përpara”, tha gjeneralmajor Ulutaş.

Gjeneralmajor Ulutaş largohet më 11 tetor 2024. Ai do të pasohet nga gjeneralmajor Enrico Barduani, nga Italia.