NATO përjashton gjeneralin gjerman

Si Berlini ashtu edhe NATO preferojnë të mos flasin për këtë, por një gjeneral gjerman u përjashtua nga selia e Aleancës së Mbrojtjes për trajtimin “të lehtë” të dokumenteve të klasifikuara. Por qartësisht nuk ishte spiunazh.

Në faqen e internetit të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe në rrjetet sociale, gjithçka është ende e njëjtë: ashtu si oficerët e lartë të aleatëve të tjerë, edhe ky gjeneral gjerman renditet në pozicione drejtuese në NATO. Por në fakt ai nuk ka qenë në Bruksel që nga dhjetori i vitit të kaluar dhe është e sigurt që nuk do të kthehet më atje .

Sipas një hetimi të gazetarëve të stacionit WDR dhe gazetës Süddeutsche Zeitung, ky oficer i lartë gjerman është “larguar nga detyra” në selinë e NATO-s për shkak të “dyshimit të arsyeshëm” se ka shkelur rregullat e fshehtësisë në këtë organ ushtarak. Menjëherë para largimit, atij iu mohua çdo akses në dokumentet e NATO-s.

Gazetarët gjermanë zbulojnë sesi shërbimi i sigurisë së selisë së NATO-s përcaktoi se një gjeneral gjerman po tregohej i pakujdesshëm me dokumentet konfidenciale dhe sekrete në të cilat kishte akses. Duket se në zyrën e gjeneralit ndodheshin disa dokumente me shënimin “konfidencial-sekret”.

Edhe pse NATO dhe Ministria gjermane e Mbrojtjes po thonë vetëm se gjenerali ishte “urdhëruar” të kthehej në Gjermani, Zyra Gjermane për Kundërzbulimin Ushtarak (BAMAD) ka pranuar se po merret me këtë rast, por “asgjë nuk tregon” se ky është spiunazh në të cilin këto dokumente sekrete duhet të arrijnë një fuqi të huaj.

Me fjalë të tjera, duket se Berlini dhe Brukseli duan ta “fshijnë nën qilim” sa më parë këtë neglizhencë të oficerit gjerman: ministria njoftoi se gjenerali është tërhequr në vendlindje dhe se në fund të këtij muaji do të hyjë në pension të parakohshëm. Kjo do të thotë gjithashtu se nuk mund të ketë procedim disiplinor ushtarak ndaj këtij gjenerali, emri i të cilit nuk përmendet nga mediat gjermane.

Ishte krejtësisht ndryshe në rastin e shkurtit 2024, kur Rusia publikoi një regjistrim të një konference në internet të katër oficerëve të lartë të forcave ajrore gjermane për raketat Taurus për Ukrainën . Komandanti i Luftwaffe Ingo Gerhartz gjithashtu mori pjesë në konferencë dhe u konstatua se një nga pjesëmarrësit e konferencës u lidh nëpërmjet një rrjeti të pasigurt në një hotel në Singapor.

Në atë kohë, prokuroria e shtetit nisi edhe procedimet kundër oficerëve gjermanë, të cilat megjithatë u pezulluan për shkak se nuk u konstatua “qëllim për të zbuluar sekrete” midis pjesëmarrësve të konferencës. Megjithatë, dy pjesëmarrës të konferencës u gjobitën “në shumën katërshifrore” nga komanda ushtarake për mospërputhje me rregulloret e sigurisë së komunikimit./DW/