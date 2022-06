NATO për Ballkanin Perëndimor: Ka një rëndësi strategjike

“Aspiratat dhe politikat e shtrëngimit të Republikës Popullore të Kinës janë një sfidë për interesat, sigurinë dhe vlerat tona”, thuhet në vizionin e ri programor të rolit të ardhshëm global të NATO-s, të miratuar në sesionin e Madridit.

“Ne do të vazhdojmë të mbështesim aspiratat euro-atlantike të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Detit të Zi,” thanë krerët ose qeveritë e NATO-s në një deklaratë, duke shtuar se ata do të “forconin përpjekjet për të rritur aftësinë e tyre për të trajtuar rreziqet e ndryshme që ata përballen” dhe për të forcuar qëndrueshmërinë e tyre për t’i rezistuar ndërhyrjeve dhe imponimeve me qëllim të keq nga palët e treta.”

Vizioni i veprimeve të NATO-s në dhjetë vitet e ardhshme thekson se “një Ukrainë e fortë dhe e pavarur është jetike për zonën euro-atlantike” dhe thotë se “sjellja e Moskës është një reflektim i veprimeve agresive të Rusisë kundër fqinjëve të saj dhe komunitetit më të gjerë në të dyja anët e Atlantikut”.

Gjithashtu nënvizohet se “NATO nuk dëshiron konflikt dhe nuk përbën rrezik për Federatën Ruse”, duke theksuar se “ne do t’u përgjigjemi kërcënimeve dhe lëvizjeve armiqësore ruse”.

Udhëheqësit e Aleancës Atlantike theksojnë se “thellimi i partneritetit strategjik midis Kinës dhe Rusisë dhe përpjekjet e tyre të ndërsjella për të minuar rendin ndërkombëtar të vendosur sipas rregullave, është drejtpërdrejt në kundërshtim” me “vlerat dhe interesat e tyre”.

Udhëheqësit e NATO-s thonë se ata, në përputhje me Konceptin e ri Strategjik, “do të punojnë së bashku me partnerët për të adresuar kërcënimet dhe sfidat e përbashkëta të sigurisë në fushat me interes strategjik për Aleancën, duke përfshirë Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe Sahelin (rajon afrikan)”.

“Rajoni Indo-Paqësor është i rëndësishëm për NATO-n, duke pasur parasysh se zhvillimi në atë rajon mund të rrezikojë drejtpërdrejt sigurinë euro-atlantike… Ne do të forcojmë dialogun dhe bashkëpunimin me partnerët e rinj dhe ekzistues në zonën e Indo-Paqësorit në mënyrë që të angazhohemi për të trajtuar sfidat në të gjithë terrenin dhe për të marrë çështjet e interesave të përbashkëta të sigurisë,” thanë ata.