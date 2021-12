NATO paralajmëron Rusinë: Çdo agresion do të ketë pasoja masive dhe një çmim të lartë

Aleanca Veri-Atlantike ka dalë me komunikatë për situatën e krijuar në kufirin e Rusisë me Ukrainën, duke i bërë thirrje Rusisë për depërshkallëzim të menjëhershëm të situatës, si dhe ndjekjen e kanaleve diplomatike.

“Ne jemi shumë të shqetësuar nga përforcimi i konsiderueshëm, i paprovokuar dhe i pajustifikuar ushtarak rus në kufijtë e Ukrainës në muajt e fundit dhe hedhim poshtë pretendimet e rreme ruse për provokimet e Ukrainës dhe NATO-s. Ne i bëjmë thirrje Rusisë që menjëherë të depërshkallëzojë, të ndjekë kanalet diplomatike dhe të respektojë angazhimet e saj ndërkombëtare për transparencën e aktiviteteve ushtarake”, thuhet në komunikatën e NATO-s, transmeton klankosova.

Komunikata e plotë:

Ne jemi duke vlerësuar seriozisht implikimet për sigurinë e Aleancës të situatës aktuale. Ne gjithmonë do t’i përgjigjemi, në mënyrë të vendosur, çdo përkeqësimi të mjedisit tonë të sigurisë, duke përfshirë forcimin e qëndrimit tonë të mbrojtjes kolektive sipas nevojës. NATO-ja do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e të gjithë aleatëve të NATO-s. Çdo agresion i mëtejshëm kundër Ukrainës do të ketë pasoja masive dhe do të ketë një çmim të lartë. NATO-ja do të vazhdojë të koordinohet ngushtë me palët përkatëse të interesit dhe organizata të tjera ndërkombëtare, përfshirë BE-në.

Ne përsërisim mbështetjen tonë për integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht dhe i bëjmë thirrje Rusisë që të tërheqë forcat e saj nga Ukraina në përputhje me detyrimet dhe angazhimet e saj ndërkombëtare. Ne mbështesim të drejtën e të gjitha vendeve për të vendosur vetë për të ardhmen dhe politikën e tyre të jashtme pa ndërhyrje të jashtme. Marrëdhëniet e NATO-s me Ukrainën janë çështje vetëm për Ukrainën dhe 30 aleatët e NATO-s. Ne refuzojmë me vendosmëri çdo përpjekje për të përçarë sigurinë aleate.

Jemi gati për dialog kuptimplotë me Rusinë. Ne përsërisim ftesën tonë të kahershme drejtuar Rusisë për një takim të Këshillit NATO-Rusi në të ardhmen e afërt. Ne jemi të vetëdijshëm për propozimet e fundit të Rusisë për sigurinë evropiane. Ne jemi të qartë se çdo dialog me Rusinë duhet të vazhdojë në bazë të reciprocitetit, të adresojë shqetësimet e NATO-s për veprimet e Rusisë, të bazohet në parimet thelbësore dhe dokumentet themelore të sigurisë evropiane dhe të bëhet në konsultim me Partnerët Evropianë të NATO-s. Nëse Rusia merr hapa konkretë për të ulur tensionet, ne jemi të përgatitur të punojmë për forcimin e masave të ndërtimit të besimit. OSBE-ja është gjithashtu një platformë përkatëse.

NATO-ja është një Aleancë mbrojtëse dhe do të vazhdojë të përpiqet për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në të gjithë zonën euroatlantike. Ne qëndrojmë të bashkuar për të mbrojtur dhe mbrojtur të gjithë aleatët.