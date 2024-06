NATO me udhëheqje të re: Lidhjet e Mark Ruttes me Kosovën ndër vite Te kryeministri i Holandës, Mark Rutte, autoritetet në Kosovë shohin një partner me të cilin mund të bisedojnë për një gamë të gjerë çështjesh – nga avancimi i vendit në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian deri te siguria dhe stabiliteti afatgjatë. Në krye të Qeverisë holandeze nga viti 2010, Rutte pritet të konfirmohet në…