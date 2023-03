NATO kërkon nga Kosova dhe Serbia që sa më shpejt ta zbatojnë marrëveshjen

“Ne i shtyjmë të dyja palët që sa më shpejtë të zbatojnë atë që kanë rënë dakord, po ashtu kërkojmë që të ketë zbatim të plotë marrëveshja”.

“Ne jemi të përkushtuar për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor duke përfshirë edhe KFOR-in”, ka shkruar Lungescu në Twitter.

Dje në Ohër, Kurti dhe Vuçiq nuk arritën të nënshkruajnë marrëveshjen e propozuar nga BE-ja, por pati dakordim për të.

#NATO welcomes the deal by @predsednikrs & @albinkurti in #EU-facilitated dialogue on the path to normalise relations betw Belgrade & Pristina. We urge both to implement what’s been agreed quickly & in full. We are committed to stability in the W Balkans incl through @NATO_KFOR.

— Oana Lungescu (@NATOpress) March 19, 2023