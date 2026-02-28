NATO-ja po e monitoron konfliktin në Lindjen e Mesme

Aleanca transatlantike me 32 vende po “ndjek nga afër zhvillimet në Iran dhe rajon”, tha zëdhënësja e NATO-s, Allison Hart. Anëtarët e NATO-s, si Shtetet e Bashkuara dhe Turqia, janë të detyruar nga një garanci e përbashkët mbrojtëse e quajtur Neni 5, ta konsiderojnë një sulm ndaj një anëtari si një sulm ndaj të gjithëve,…

Lajme

28/02/2026 15:28

Aleanca transatlantike me 32 vende po “ndjek nga afër zhvillimet në Iran dhe rajon”, tha zëdhënësja e NATO-s, Allison Hart.

Anëtarët e NATO-s, si Shtetet e Bashkuara dhe Turqia, janë të detyruar nga një garanci e përbashkët mbrojtëse e quajtur Neni 5, ta konsiderojnë një sulm ndaj një anëtari si një sulm ndaj të gjithëve, raporton Associated Press.

Aleanca thotë se “ndihma mund të përfshijë ose jo përdorimin e forcës së armatosur dhe mund të përfshijë çdo veprim që Aleatët e konsiderojnë të nevojshëm për të rivendosur dhe ruajtur sigurinë e zonës së Atlantikut të Veriut”.

Neni 6 jep një fushëveprim gjeografik të detyrimit të ndihmës së ndërsjellë të anëtarëve, “duke e kufizuar atë kryesisht në zonën e Atlantikut të Veriut në veri të Tropikut të Gaforres”.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Çështja e Presidentit – Kurti: Po maksimalizojmë përpjekjet që javën e...

February 28, 2026

Vendi po i “shkrumbohet”, Irani del me pretendime të forta: Do...

February 28, 2026

Hamza arrin në Kuvend, deklarohet para takimit me Kurtin: Do të...

February 28, 2026

Presidentja Osmani: Gjaku i të rënëve të Likoshanit dhe Qirezit u...

February 28, 2026

Reuters me burime: Është vrarë komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit

February 28, 2026

Mediat izraelite: Ka indikacione se Khamenei është vrarë

Lajme të fundit

Çështja e Presidentit – Kurti: Po maksimalizojmë përpjekjet...

Vendi po i “shkrumbohet”, Irani del me pretendime...

Hamza arrin në Kuvend, deklarohet para takimit me...

Presidentja Osmani: Gjaku i të rënëve të Likoshanit...