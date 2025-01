NATO e gatshme të punojë me Sorensenin si ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi NATO-ja ka shprehur gatishmëri për të punuar ngushtë me Peter Sorensenin kur të nisë zyrtarisht punën si i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Pozita e tij është konfirmuar një ditë më parë, dhe ai do të nisë punën më 1 shkurt. “Vazhdimi i bashkëpunimit mes NATO-s dhe BE-së është kyç…