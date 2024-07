National Geographic: Pesë arsyet pse Shqipëria duhet të jetë arratisja juaj mesdhetare e radhës

Vlora, qyteti i tretë më i madh në Shqipëri, ka shumë për të ofruar. Zbuloni plazhet e tij të mrekullueshme, historinë spektakolare dhe kompleksin e ri të Marinës, shkruan Joseph Reaney në një artikull të botuar në “National Geographic”

E rrethuar nga ujërat blu dhe peizazhi i gjelbër, me detin Adriatik të pabesueshëm të kaltër në njërën anë dhe Malet e Vetëtimës të mbështjellë me pisha nga ana tjetër, Vlora ka magjepsur vizitorët vendas që nga ditët e Homerit.

Por vetëm tani – pasi Shqipëria po bëhet një nga destinacionet me rritjen më të shpejtë turistike në Evropë – më në fund po fiton një vëmendje më të gjerë.

Me motin e saj të mrekullueshëm, brigjet e gjata me rërë, historinë e lashtë dhe atraksionet e reja emocionuese – duke përfshirë projektin modern bregdetar që po ndërtohet -Vlora ka të gjithë elementët e nevojshëm për t’u bërë arratisja tjetër e madhe mesdhetare.

Më poshtë vijojnë pesë arsyet pse duhet të vizitoni Vlorën:

1. Eksploroni bregdetin mahnitës

Ndiqni shëtitoren nga Marina e Vlorës dhe shumë shpejt do ta gjeni veten në zonën e plazhit.

Kjo shtrirje e gjatë e rërës së artë është një atraksion për vizitorët në zonë. Ju do të mahniteni me panoramën e saj, pasi qyteti gëzon më shumë se 300 ditë me diell në vit.

Merrni një kajak ose skaf në gji për të eksploruar brigjet mahnitëse shkëmbore dhe shpellat misterioze të Gadishullit të Karaburunit dhe ishullit të Sazanit.

Eksploroni zonën më të gjerë të Vlorës, që është shtëpia e shumë plazheve të bukura, si Dhërmiu, Gjipeja, Radhima, Jala apo Palasa — të gjitha lehtësisht të arritshme në një udhëtim ditor nga qyteti.

2. Zbuloni kulturën

Vlora dhe Shqipëria e Jugut janë të bekuara me disa objekte të pabesueshme trashëgimie.

Pasi të vizitoni qytetin e vjetër të qytetit dhe Kalanë e Kaninës, drejtohuni në jug në Orikum, dikur një bastion i Jul Çezarit dhe tani një park arkeologjik.

Vizitorët mund të udhëtojnë gjithashtu në veri të Apolonisë, një qytet në majë të kodrës me rrënojat e lashta greke dhe romake.

Më tej – ndodhen vendet e famshme të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s të Gjirokastrës dhe Beratit.

I pari është një qytet osman i ruajtur mirë, i shpërndarë në një kodër, dhe i dyti është një qytet me një ndërthurje ndikimesh ilire, romake dhe bizantine, shtëpia e kishave dhe xhamive të mbushura me murale.

3. Qëndroni në një Marinë krejtësisht të re

Bregu i detit të qytetit po shndërrohet aktualisht në Marinën e Vlorës, një projekt në zhvillim,

Zona do të ketë mundësi të shkëlqyera akomodimi, duke përfshirë një hotel me 5 yje dhe apartamente elegante me pamje nga deti.

Në juglindje nga Marina e Vlorës ndodhet një shëtitore e gjatë – e cila do të jetë e mbushur me restorante, kafene, bare, dyqane dhe argëtime familjare.

Vizitorët do të jenë në gjendje të enden përgjatë pontoneve lundruese që ofrojnë ankorim për më shumë se 400 jahte dhe mega jahte – dhe shohin velat e tyre të gjata të bardha që lëkunden butësisht në erë, duke reflektuar mbi ujërat e kristalta.

Do të ketë shumë vende për të shjuar një kafe, akullore italiane – përpara se të pushoni në një nga spa-të luksoze të resortit ose në baret buzë detit.

4. Provoni kuzhinën mesdhetare

Ju mund ta shijoni “Mesdheun” në Vlorë. Rendi i ditës këtu janë ushqimet e detit, me çdo gjë, nga levreku dhe barbuni e deri te kallamari dhe sepjet në menu, të cilat më së miri shërbehen me limoni ose pak hudhër.

Mund të shijohen edhe ushqime të tjera shqiptare dhe ballkanike, si byreku, mishi i pjekur në skarë, qofte dhe tavë kosi.

Mos humbisni djathin kaçkavall, i cili është i pëlqyer nga vizitorët (djathë kaçkavall tradicional gjysëm i fortë shqiptar), dhe, si ëmbëlsirë – bakllavanë e shijshme.

Shoqëroni ushqimin tuaj me një gotë verë, raki (një pije alkoolike tradicionale e prodhuar në Shqipëri) apo edhe një dhallë.

5. Zbuloni habitatin natyror

Vlora është ideale për ata që kërkojnë të eksplorojnë natyrën, kodrat dhe malet e thepisura që përqafojnë qytetin.

Për jetën e mahnitshme të shpendëve, shkoni në veri të Vlorës në Lagunën e Nartës, një zonë ligatinore e mbrojtur bregdetare e njohur për biodiversitetin e saj të pasur.

Nëse pyjet e gjelbra të dendura dhe faqet vertikale të shkëmbinjve ju tërheqin më shumë, drejtohuni 20 milje në jug të Vlorës për në Parkun Kombëtar të Llogorasë, ku bashkohen detet Adriatik dhe Jon.

Gjithashtu, për një aventurë njëditore, udhëtoni drejt kufirit grek për në liqenet dhe kënetat e bukura të Parkut Kombëtar të Butrintit të listuar në UNESCO.