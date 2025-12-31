Natën e Vitit të Ri, disa fshatra të Deçanit mbesin pa energji elektrike

Komuna e Deçanit është duke u përballur me ndërprerje të energjisë elektrike natën e Vitit të Ri. Qytetarët nga kjo komunë janë ankuar se rryma iu është ndërprerë pasditen e sotme. Ata nuk janë njoftuar për këto reduktime apo për ndonjë prishje në rrjetin elektrik. Njohësit e ekonomisë kishin ngritur shqetësime se ndërrimi i motmoteve…

Lajme

31/12/2025 19:17

Komuna e Deçanit është duke u përballur me ndërprerje të energjisë elektrike natën e Vitit të Ri.

Qytetarët nga kjo komunë janë ankuar se rryma iu është ndërprerë pasditen e sotme.

Ata nuk janë njoftuar për këto reduktime apo për ndonjë prishje në rrjetin elektrik.

Njohësit e ekonomisë kishin ngritur shqetësime se ndërrimi i motmoteve mund t’i gjejë disa zona të Kosovës në terr.

Ky shqetësim është ndarë edhe nga banorë të disa komunave, të cilët tash e disa javë raportojnë se reduktimet e energjisë elektrike janë të shpeshta dhe zgjasin për orë të tëra.

Artikuj të ngjashëm

December 31, 2025

Albin Kurti ‘garanton’ që Viti i Ri do të jetë i...

Lajme të fundit

Albin Kurti ‘garanton’ që Viti i Ri do...

Momente të rralla: Sahit dhe Hamëz Jashari në kërcim dhe gaz

Presidentja për raportin me Kurtin: Rrugët ndahen, por...

Sulmi në Ibër-Lepenc, Hoxha: Nga grupi që kreu...