Natën e Vitit të Ri, disa fshatra të Deçanit mbesin pa energji elektrike
Komuna e Deçanit është duke u përballur me ndërprerje të energjisë elektrike natën e Vitit të Ri. Qytetarët nga kjo komunë janë ankuar se rryma iu është ndërprerë pasditen e sotme. Ata nuk janë njoftuar për këto reduktime apo për ndonjë prishje në rrjetin elektrik. Njohësit e ekonomisë kishin ngritur shqetësime se ndërrimi i motmoteve…
Lajme
Komuna e Deçanit është duke u përballur me ndërprerje të energjisë elektrike natën e Vitit të Ri.
Qytetarët nga kjo komunë janë ankuar se rryma iu është ndërprerë pasditen e sotme.
Ata nuk janë njoftuar për këto reduktime apo për ndonjë prishje në rrjetin elektrik.
Njohësit e ekonomisë kishin ngritur shqetësime se ndërrimi i motmoteve mund t’i gjejë disa zona të Kosovës në terr.
Ky shqetësim është ndarë edhe nga banorë të disa komunave, të cilët tash e disa javë raportojnë se reduktimet e energjisë elektrike janë të shpeshta dhe zgjasin për orë të tëra.