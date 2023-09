Natë e rëndë për Kosovën, 5 të vdekur në aksidente për pak orë

Mbrëmja e sotme ishte e kombshme për vendin tonë, pasi që në vende të ndryshme kanë ndodhur disa aksidente në vetëm disa orë.

Fillimisht në orët e pasditës në aksin rrugor në dalje të Prishtinës e në drejtim të Graqanicës janë aksidentuar 2 vetura ku kanë mbetur i vdekur një person, dhe një tjetër ka marrë lëndime, shkruan lajmi.net.

Këtë lajm e konfirmoi zëdhënsja e policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti.

“Sot rreth orës 16:30 kemi pranuar informatën se në rrugën Llapnasellë -Graqanicë, ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira, dy automjete, të cilat kanë qenë në lëvizje. Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar dy persona, një prej tyre nuk kanë arritë të përballojnë plagët dhe i njëjti ka ndërruar jetë . Vdekjen e ka konstatuar ekipi mjekësor në QKUK. Me rastin po merret hetuesia nga njësiti i trafikut rrugor”, tha ajo per lajminet.

Tjetër aksident me fatalitet, ishte ai në qytetin e Podujevës, ku ishte e përfshirë vetëm një veturë.

Lajmin për media e ka konfimuar përsëri Flora Ahmeti nga Policia e Kosovës.

Ajo tha se në veturë ndodheshin 3 persona, 2 nga ta tani më kanë vdekur, ndërsa një tjetër ka lëndime.

“Sot rreth orës 20:30 në rrugën që lidhë fshatin Sfeqël me fshatin Shajkovc të Podujevës, ka ndodhur një aksident trafiku, ku është përfshirë një veturë. Si pasojë e aksidentit tre persona kanë pësuar lëndime të rënda trupore. Dy nga personat e lënduar nuk kanë arrit të përballojnë plagët e shkaktuara nga aksidenti dhe të njëjtit kanë vdekur. Vdekjen e viktimave e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje.Me hetimin për zbardhjen e shkaqeve të këtij vetaksidenti, po merren hetuesit nga Njësiti i trafikut”, ka deklaruar Ahmeti.

Aksident me fatalitet në mbrëmjen e sotme kishte edhe në qytetin e Pejës.

Një veturë ka goditur tre këmbësorë dhe si pasojë, dy prej tyre kanë humbur jetën.

Rastin tashmë e ka konfirmuar për media edhe zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili tha se vdekja e viktimave është konstatuar në vendin e ngjarjes, ndërsa këmbësori i tretë u dërgua me urgjencë në spital.

Rugova tha se shoferi që dyshohet se shkaktoi aksidentin është shoqëruar në stacion policor.

“Rreth orës 21:30 Policia është informuar për një aksident trafiku në fshatin Ozdrim të Pejës. Në aksident kanë qenë të involvuara një veturë dhe tre këmbësorë, dy prej të cilëve kanë rezultuar me fatalitet. Vdekjen e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërsa i lënduari është dërguar në Spitalin Rajonal të Pejës. Personi që dyshohet se ka shkaktuar aksidentin është shoqëruar në stacion policor”, tha ai./Lajmi.net