Natan i nënshtrohet testeve mjekësore me Napolin

Qendërmbrojtësi i RB Bragantino, Natan, ka mbërritur në Villa Stuart për t’iu nënshtruar testeve mjekësore përpara se të nënshkruajë për Napolin.

‘Partenopei’ shiti yllin e mbrojtësit Kim Min-Jae te Bayern Munich muajin e kaluar në një marrëveshje me vlerë rreth 50 milionë euro, duke lënë një boshllëk në mbrojtjen e Rudi Garcias. Klubi shqyrtoi një numër zëvendësimesh të mundshme, si Kevin Danso i RC Lens, përpara se të vendosej për Natan.

Qendërmbrojtësi 22-vjeçar do t’i bashkohet Napolit nga RB Bragantino në një marrëveshje me vlerë rreth 10 milionë euro plus shtesa, dhe ai do të nënshkruajë një kontratë pesëvjeçare me vlerë 1.1 milionë euro neto në sezon plus shtesa.

Siç u theksua nga Gianluca Di Marzio, Natan mbërriti në klinikën Villa Stuart në Romë mëngjesin e sotëm për të kryer testet e tij mjekësore para transferimit me Napolin. Pasi të ketë përfunduar gjithçka, ai do të nënshkruajë kontratën e tij, duke e vënë zyrtarisht në dispozicion të Garcias dhe klubit.

22-vjeçari bëri 103 paraqitje në total për RB Bragantino që nga ardhja e tij fillestare në mars 2021, duke shënuar tre gola dhe duke dhënë dy asistime./Lajmi.net/