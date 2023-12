“Nasimi po e përjetonte rëndë largësinë me gruan” – Këto janë kushtet që Haradinaj do të duhet t’u përmbahet në Kosovë Gjykata Speciale ka miratuar lirimin e parakohshem te Nasim Haradinaj. Lirimi i tij eshte bere me disa kushte te cilave Haradinaj do te duhet t’u permbahet ne secilen rrethane e situate, shkruan lajmi.net. Ne vendimin e saj, kryetarja e Speciales, Ekaterina Trendafilova, ka thene se nje shtyse per lirimin e Haradinajt eshte se ai e…