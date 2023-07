Naser Pajazitaj i kërkon 1 mil € shtetit, por sa kompenson zakonisht KGJK? Për 7 vite që i kaloj prapa grilave në dyshimet për vrasje të rëndë, për t’u liruar nga to në mungesë të provave, Naser Pajazitaj po synon një kompensim të majmë nga shteti. Pasi Gjykata Supreme prishin vendimin me të cilin ishte dënuar me 35 vjet burgim për vrasjen e familjares së tij Donjeta Pajazitaj,…