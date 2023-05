Naser Kelmendi dënohet me 4 vite e 8 muaj burg Gjykata Themelore në Prishtinë, ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit për trafikim me narkotikë, Naser Kelmendi, duke e dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim. Aktgjykimi ndaj të akuzuarit Kelmendi, është shpallur të enjten, nga kryetarja e trupit gjykues, Suzana Çerkini, raporton “Betimi për Drejtësi“. Sipas aktgjykimit, koha e kaluar në privim lirie,…