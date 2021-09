Napoli triumfon edhe ndaj Cagliarit, rimerr kreun e Seria A

“Napolitanët” triumfuan me rezultat 2 – 0, ku shënuan në të dy pjesët nga një herë, shkruan lajmi.net.

Victor Osimhen kaloi Napolin në epërsi pas një asistimi të bukur të Zielinskit (11′).

Ndërsa, ishte Lorenzo Insigne shënoi golin e dytë, që doli të jetë i fitores nga penalltia.

Ylli i Kosovës, Amir Rrahmani zhvilloi ndeshje të plotë, ku mesa duket ka fituar pozitën e titullarit para Manolas.

Me këtë fitore, Napoli rimerr kreun me 18 pikë, derisa Cagliari renditët në pozitën e parafundit me dy sosh.