Napoli shfrenon fantazinë – do 100 milionë dhe huazimin e Ronaldos për Osimhen Skuadra e Napolit është e gatshme për një shkëmbim në mes të Victor Osimhen dhe Cristiano Ronaldo. Të paktën kështu raporton Gianlucca Di Marzio, transmeton lajmi.net. Sipas po të njëjtit burim, nuk bëhet fjalë për një shkëmbim kokë me kokë. Skuadra italiane do 100 milionë euro, plus huazimin e portugezit, për ta lënë të lirë…