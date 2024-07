Napoli pranë nënshkrimit me Greenwoodin Napoli i është bashkuar garës për të nënshkruar me anësorin e Manchester United, Mason Greenwood, dhe sipas Sport Mediaset, klubi i Antonio Conte është afër arritjes së një marrëveshjeje me Djajtë e Kuq. Sipas Sky Sport Italia, Napoli është i interesuar për anësorin e Manchester United, Greenwood, dhe po punon për një marrëveshje me Djajtë…