Napoli pajtohet për kushtet personale me Raspadorin Napoli ka rënë dakord për kushtet personale me Giacomo Raspadorin dhe po përpiqet të negociojë një tarifë transferimi me Sassuolo. Drejtori sportiv i ‘napolitanëve’, Giovanni Carnevali konfirmoi dje për ‘Sky Sport Italia’ se Napoli ka përparuar në bisedime me Raspadori dhe do të shohin se si do të zhvillohet situata, transmeton lajmi.net. Tani ‘Radio Kiss Kiss’ – stacioni…