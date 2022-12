Napoli në negociata për Ounahi Napoli kërkon shërbimet e mesfushorit të Angers, Azzedine Ounahi. Ka raporte se Napoli është në negociata me Angers për mesfushorin e Marokut Azzedine Ounahi në një marrëveshje që do të kushtonte 25 milionë euro. 22 vjeçari ishte një nga lojtarët që bëri vërtet emër në Kupën e Botës 2022 në Katar së bashku me Sofyan…